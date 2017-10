 Acidente interrompe o trânsito na B BR-101 em Garuva  /

Boletim de trânsito 20/10/2017 | 08h24 Atualizada em

Um acidente envolvendo um caminhão deixou interrompeu o trânsito no sentido Norte da BR-101, em Garuva. Há pelo menos dez quilômetros de congestionamento, do km 9 ao km 3.

O acidente com um caminhão ocorreu por volta das 4h40 da madrugada. Segundo informações da PRF, o motorista, identificado apenas como Wagner, dormiu no volante e acabou batendo o caminhão, carregado com garrafas vazias. O caminhão colidiu contra a mureta da rodovia e tombou. A carga se espalhou.

A rodovia chegou a ficar trancada por conta dos cacos de vidro. Segundo a PRF, é uma carga complicada de se retirar e a pista está sendo limpa aos poucos. O motorista teve ferimentos leves, foi levado para o hospital e passa bem. Por volta das 8h30, a PRF segue liberando a pista aos poucos. O trânsito sentido Curitiba está bastante lento. O caminhão é de Porto Alegre.

As informações são das polícias rodoviárias, da concessionária Autopista Litoral Sul e do aplicativo de monitoramento Waze. Confira mais detalhes:

BR-101 (Garuva) Tráfego interrompido do km 9 ao km km 3 em Garuva, no sentido Norte, por causa de acidente que ocorreu por volta de 6h30min.

BR-101 (Grande Florianópolis) Trânsito lento entre Palhoça e São José, do km km 213 ao km 207, no sentido Norte da via. A velocidade média é de 28 km/h.

São José O trânsito é intenso na Rodovia Frederico Afonso, na Avenida Leoberto Leal e na Beira-mar.

Florianópolis O trânsito é lento na SC-405, rodovia que dá acesso ao Sul da Ilha, na SC-404 - acesso às praias do Leste, e na Beira-mar Norte.