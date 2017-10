Acidente entre dois caminhões interdita BR-376 em Guaratuba, no Paraná

Trânsito 17/10/2017 | 09h49 Atualizada em

Um acidente entre dois caminhões interditou a BR-376 no início da manhã desta terça-feira em Guaratuba, no Paraná, distante aproximadamente 170 quilômetros de Joinville. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 4 horas, no km 674 da rodovia.

Um caminhão bateu na traseira de outro. À polícia o condutor informou que teria dormido ao volante. Como o motorista ficou preso as ferragens, a PRF interditou a rodovia para auxiliar no resgate.

A pista ficou cerca de três horas interditada nos dois sentidos, gerando uma fila de sete quilômetros. Por volta das 7 horas, o tráfego estava interrompido somente no sentido Joinville/Curitiba.

A BR foi totalmente liberada por volta das 9 horas. Apesar da gravidade do acidente, os motoristas não correm risco de morte. A PRF não divulgou o nome dos envolvidos.