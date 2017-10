10 anos após morte de criança em cerca elétrica, agricultor e eletricista são condenados a pagar indenização  /

Oeste do Estado 26/10/2017 | 09h51 Atualizada em





Um agricultor e um eletricista foram condenados a pagar indenização de R$ 33,8 mil a um casal que perdeu o filho menor em um acidente em Joaçaba, no Oeste de Santa Catarina. O menino morreu eletrocutado em uma cerca elétrica de propriedade rural em 2007. A sentença em primeira instância foi assinada em 2013 pela juíza da época, Cibelle Mendes Beltrame. Após 10 anos da morte, o processo que envolveu tentativas de recurso dos réus, foi julgado nesta semana pela 1ª Camara de Direito Civil do Tribunal de Justiça.

Os réus também foram condenados ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até a data que a vítima completaria 25 anos. A decisão pelo Tribunal de Justiça de SC em votação que ocorreu nesta semana.

Segundo informações do TJSC, a morte do menino ocorreu por eletroplessão em decorrência de falha nos serviços de instalação elétrica, contratados pelo primeiro réu e executados pelo segundo ao energizar um chiqueiro.

Os pais do garoto arrendaram parte de um imóvel rural em parceria com o agricultor para exploração e confinamento de suínos. Ao efetuar o serviço de instalação elétrica, o agricultor teria deixado a fiação de alta tensão em contato direto com a cerca que separa as duas áreas.

