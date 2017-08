VÍDEO: Incêndio atinge casa na zona Leste de Joinville

Fogo 08/08/2017 | 09h58 Atualizada em

Um incêndio atingiu uma residência na manhã desta terça-feira em Joinville. De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários, a equipe foi chamada por volta das 8 horas.

O incidente ocorreu na rua Professora Ivete Rocha da Silva, no bairro Comasa, zona Leste da cidade.Os bombeiros estão no local fazendo o rescaldo. Ainda não há confirmação das causas do incêndio e nem se há vítimas.



Em breve mais informações.



