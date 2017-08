Ressaca no mar de Barra Velha deve atingir pico de maré alta na madrugada deste sábado

Alerta 11/08/2017 | 19h48 Atualizada em

A ressaca no mar deve registrar pico de maré alta durante a madrugada deste sábado (12) em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil do município, na tarde desta sexta-feira, as ondas chegaram a dois metros de altura às margens da Praia das Pedras Brancas e Negras, podendo se elevar nas próximas horas.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, Elton Cunha, o mar está agitado desde quinta (10) e não chegou a atingir casas de veraneio na região. As ondas que, no local, costumam atingir meio metro de altura, chegaram aos dois metros por volta das 19h. Embarcações também foram recolhidas para evitar danos.

As casas ficaram protegidas, segundo ele, devido a barreiras de contenção colocadas pelos moradores depois da última forte ressaca, no dia 22 de maio. Na ocasião, a força da maré atingiu moradias às margens da Praia das Pedras Brancas e Negras, causando danos materiais e ferimentos leves em alguns moradores.

A Defesa Civil deve continuar monitorando a situação durante toda a noite e aponta que o pico da maré deve ser atingido entre uma e duas da manhã. Ainda não é possível avaliar a altura que as ondas podem atingir.