"A ética não se manifesta com total neutralidade. Toda decisão está atrelada a valores que interferem positiva ou negativamente, por isso dizemos que todo ato é um reflexo de nosso pensar. Uma sociedade que perde seus padrões éticos torna-se ingovernável. É ingovernável, enquanto imoral, porque a imoralidade burla as leis, suborna os controles e sonega impostos.A ética está inserida no cotidiano, fazendo parte de qualquer atividade humana e, por conseguinte, é um elemento essencial na configuração da sociedade. Como o ser humano é essencialmente social, conviver é viver. É na convivência que a moral e a ética encontram espaço de se praticarem. É nelas que as perguntas de como fazer e de como agir encontram resposta.

O que vemos é que o povo brasileiro está cada vez mais apavorado com o que o homem pode fazer e cada vez mais ciente de que sua sobrevivência depende de como as coisas serão feitas. Lembrando a máxima de Maquiavel, 'os fins justificam os meios', por conseguinte, o fim imediato ao qual se refere a ética e a moral pode estar em discordância com o fim absoluto inerente à espécie humana e à sociedade.

Este relativismo que ora vivemos exige uma interpelação ética. Planos e políticas não corrigirão esta situação se não houver uma consciência de que estes projetos necessitam ser fundamentados na ética.

As pessoas criam uma imagem de si e passam a agir dentro desta imagem que enxergam como positiva. Para estas pessoas, roubar é a coisa mais natural do mundo, devendo ter, em seu íntimo, a certeza de que estão certos. Ante às evidências, ameaçam punir aqueles que os veem e os que recriminam esta situação. Não são poucos os que roubam e flagram impostos, tirando da sociedade aquilo que por direito lhe cabe e o montante é por deveras assustador. E pensar que estão onde estão com nosso aval, por meio do voto.

O homem não faz coisas certas ou erradas aleatoriamente, mas age dependendo de como é seu caráter, como enxerga o mundo. Uma pessoa não se torna mau-caráter de repente. É questão de discernimento.

Distingue-se as pessoas íntegras não no lugar onde só temos pessoas íntegras, mas no espaço em que a imoralidade anda solta. Muitas vezes, é um eco que retumba sozinho neste emaranhado de selva de pedras. É apenas um eco, mas apeguemo-nos a ele para pensar que esta pátria ainda tem jeito."