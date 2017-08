Motorista perde controle do veículo e bate contra muro de casa em Joinville

Acidente 09/08/2017 | 09h56 Atualizada em

Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra o muro de uma residência em Joinville. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, na rua Minas Gerais, no bairro Morro do Meio.



Os moradores da casa se assustaram com o barulho da batida. No local, testemunhas contaram que o motorista do Corsa perdeu o controle do veículo, bateu contra um Fiat Uno e depois se chocou contra o muro da casa. Nenhum dos dois motoristas se feriu com gravidade. Os moradores da residência também não se feriram.



Segundo a moradora da casa, não é a primeira vez que acidentes ocorrem naquela curva.



- Já teve carro que se perdeu, ônibus e moto. Nosso muro é todo reforçado. Só neste ano é a quarta vez. Precisamos de fiscalização neste trecho - comenta a moradora da residência atingida.