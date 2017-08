Motorista bate contra poste e abandona veículo em Joinville

Trânsito 11/08/2017 | 08h54 Atualizada em

Um veículo bateu contra um poste na madrugada desta sexta-feira em Joinville. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários, o acidente ocorreu na rua Guilherme, no bairro Costa e Silva, na zona Norte da cidade.



A guarnição foi acionada por volta das 3h50, mas quando chegou ao local do acidente o condutor havia abandonado o veículo no local.



A reportagem de 'AN' tentou contato com a Celesc para verificar se o fornecimento de energia elétrica foi prejudicado na região, mas até a publicação desta nota não obteve resposta.