Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem terá campanha de prevenção da cegueira pelo glaucoma

No dia 19 de agosto o Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem, em conjunto com o Lions Clube Internacional Cidade de Joinville e o laboratório Allergan, promovem uma campanha contra a cegueira pelo glaucoma.Trata-se de uma conscientização sobre a doença e orientação sobre os fatores de risco e as medidas para prevenir a cegueira por glaucoma, que é responsável por 28,6% de cegueira no mundo.Os interessados deverão retirar as senhas das 8 horas às 17 horas. Serão triadas até 1.000 pessoas a partir de 35 anos e que não sabem ser portadoras da doença. Será feita uma tiragem precoce onde é feito exames para ver se são ou não portadoras da patologia , se sim a pessoa será orientada a começar o tratamento. Vale lembrar que não são consultas, mas um modo de descobrir e prevenir que a doença evolua .



Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (47) 3033-5676, com o setor de marketing do Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem.