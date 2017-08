Ginásio Ivan Rodrigues serve de depósito de descartes hospitalares em Joinville

Cidade 10/08/2017 | 09h57 Atualizada em

Inaugurado há mais de 40 anos, o Ginásio Ivan Rodrigues viveu tempos de glória em Joinville, tornando-se palco de eventos esportivos importantes, shows nacionais e internacionais e até das primeiras edições do Festival de Dança. Seis anos após ser interditado por causa de problemas estruturais, o local está deteriorado e serve de depósito de materiais como cadeiras para escritório, fogões, geladeiras e até macas hospitalares.

Construído na década de 1970 na rua Max Colin, o ginásio que fez parte da história esportiva e cultural da sociedade joinvilense hoje é usado como depósito provisório para bens inservíveis do Hospital Municipal São José e da Secretaria da Saúde.



A utilização do espaço para este fim começou neste ano, por meio de um termo de cessão da área para o uso do local.

De acordo com a Prefeitura, a medida foi tomada uma vez que é necessária a concentração desses materiais (descartados) em um único espaço. Ainda conforme a Prefeitura, os objetos estão separados por lotes para serem leiloados e a escolha do local atende à necessidade emergencial de espaços para abrigar os bens inservíveis dessas instituições.

Local está deteriorado e serve de depósito de materiais como cadeiras, freezers, fogões, geladeiras e até macas hospitalares Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

A atual destinação provisória do imóvel ocorre seis anos depois de sua interdição, em setembro de 2011. Na época, o espaço foi fechado por causa de problemas elétricos, hidráulicos, no assoalho e também no telhado. Desde então, o Ginásio Ivan Rodrigues continua sem previsão (a curto prazo) de ser recuperado pelo poder público. Também não há, no momento, um valor do custo de revitalização.



Segundo a administração municipal, será feito um levantamento por meio de uma equipe técnica da Secretaria de Esportes para qualificação dos espaços esportivos, no qual se enquadra o Ginásio Ivan Rodrigues.



Condições atuais em nada lembram o passado



Transformada em depósito, a estrutura que abrigou grandes eventos em Joinville apresenta avarias internas e externas. No seu entorno, há pichação nas paredes a as portas de ferro estão enferrujadas. Parte da cobertura metálica também cedeu e os vidros de algumas janelas estão quebrados.



No ano passado, quando o jornal ¿A Notícia¿ conseguiu acesso à área interna do ginásio, as avarias já eram perceptíveis, com as tábuas que forravam o piso de madeira quebradas, a pintura das arquibancadas desgastada, além de pontos descobertos no telhado. O governo municipal não tem previsão de quando serão feitas melhorias na estrutura do imóvel, mas afirma que está nos planos fazer um estudo técnico para melhorias em médio e longo prazos.



A demora em revitalizar o Ginásio Ivan Rodrigues tem relação com a prioridade em continuar as obras de revitalização do Ginásio Abel Schulz, iniciadas em 2013. A Prefeitura informa que o Abel Schulz, reinaugurado em 2016, atende às necessidades dos eventos esportivos da cidade, em especial, das categorias amadoras.



Além disso, o governo municipal explica que atividades ligadas às equipes profissionais – como futsal e basquete – são realizadas no Centreventos Cau Hansen.

Eventos esportivos e apresentações culturais marcaram época no Ginásio Ivan Rodrigues nos anos de 1980, 1990 e 2000 Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

Hoje impossibilitado de receber grandes eventos, o Ginásio Ivan Rodrigues foi, por muitos anos, um dos espaços de integração mais importantes de Joinville. Recebeu competições estaduais e nacionais de basquete e de futsal, além de ser o palco de algumas modalidades dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), quando estes eram realizados na cidade.



O Ivan Rodrigues foi também a casa do Festival de Dança de Joinville por mais de uma década, entre 1984 e 1997, ano em que o evento foi reconhecido pelo livro dos recordes, o Guinness Book, como o maior festival de dança do mundo. O palco do ginásio também recebeu artistas e bandas como Mamonas Assassinas, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Hawaii, entre outros, além do Harlem Globetrotters, equipe de basquete mais famosa do mundo.