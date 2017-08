Cinco coisas que você precisa saber nesta Terça-feira

AN Indica 08/08/2017 | 08h26 Atualizada em

Confira cinco notícias que são destaque nesta Terça-feira



1 - Saavedra: Saúde em Joinville tem 17% de faltas em consultas básicas

Encerrado o primeiro mês de operação do novo sistema integrado de gestão da Secretaria de Saúde de Joinville, com mais dados mais precisos sobre os atendimentos em toda a rede, foi constatada a ausência de 17% nas consultas básicas. Ou seja, de cada 100 consultas, em 17 delas o paciente não apareceu no posto de saúde. Os usuários haviam confirmado a presença ao serem avisados pela unidade de saúde.



2- Conheça as três professoras de Joinville indicadas ao Prêmio Educador Nota 10

Foi no recreio da Escola Municipal Orestes Guimarães que Gislane do Amaral Freitag, de 39 anos, viu mais uma oportunidade de ensinar seus alunos. Com o projeto Alimentos: desperdício, hábitos e escolhas, ela foi uma das 50 indicadas ao Prêmio Educador Nota 10, da Fundação Victor Civita, que reconhece professores da educação infantil ao ensino médio de todo o País. As professoras Andréia Cristina Viliczinski e Raquel Gullini também representaram Joinville nesta fase da premiação.



3 - Rubens: Palestra gratuita ensina como montar um estúdio em casa

Gustavo Breier, diretor do Instituto do Som e um expert em engenharia de som com quase 20 anos de experiência, estará a postos hoje, na Escola de Música Arte Maior, para dar o caminho das pedras a quem pensa montar um estúdio caseiro.



4 - Meteorologia alerta para risco de ressaca e mar agitado em Santa Catarina nesta semana

O litoral catarinense deve registrar ocorrências de ressaca e mar agitado nesta semana. Segundo a Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, a partir de quinta-feira são esperadas ondas de até 3 metros ou 4 metros e o chamado mar grosso, com muita agitação na costa.

5 - Governo de SC apresenta estudo de concessão de três rodovias do Norte

O Governo do Estado apresentou na tarde desta segunda-feira aos prefeitos e lideranças da região os detalhes do estudo de concessão de rodovias do Norte de Santa Catarina. Está prevista a concessão da BR-280 (do Porto de São Francisco do Sul até Porto União, na divisa com o Paraná) e a inclusão da SC-418 (Serra Dona Francisca) e da SC-108 (Rodovia do Arroz) no mesmo pacote. As duas rodovias estaduais continuarão sendo patrimônio do Estado, mas o Governo Federal passará a administrá-las durante os 30 anos de concessão em um convênio de delegação