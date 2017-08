Cinco coisas que você precisa saber nesta sexta-feira

AN Indica 11/08/2017 | 08h56 Atualizada em

Confira cinco notícias que são destaque nesta sexta-feira



1 - Loetz: Projeto de contorno ferroviário para Araquari será apresentado ainda em agosto

O projeto de contorno ferroviário para a região de Araquari será apresentado no dia 23 de agosto durante o 28º Café com Autoridades promovido pela Associação Empresarial de Araquari.







2 - Pingo esboça mudança no time do JEC que enfrenta o Tombense no domingo

O técnico Pingo comandou na tarde desta quinta-feira o primeiro treino coletivo do Joinville nesta semana. Na atividade de preparação para a partida de domingo, contra o Tombense, às 15h, na Arena, uma novidade: a entrada de Bruno Rodrigues entre os titulares de ataque.







3 - Saavedra: São Francisco do Sul será capital do Estado por um dia

Em homenagem simbólica, São Francisco do Sul será a capital de Santa Catarina nesta sexta. A lei prevê a transferência para a terceira cidade mais antiga do País em todos os dias 11 de agosto, data de criação da capitania de Santa Catarina. O governo do Estado e a Prefeitura preparam solenidades para a manhã desta sexta-feira.



4 - Rubens: Confira a programação dos 11 dias da Feira do Livro de Jaraguá

Se as estimativas dos organizadores da Feira do Livro de Jaraguá se confirmarem, cerca de 65 mil pessoas serão afetadas pelos efeitos da arte na área da Scar desta quinta-feira até o dia 20. A começar pela literatura, claro, foco do evento que chega à 11ª edição investindo forte numa programação que busca incentivar o prazer da leitura e também a reflexão e o questionamento por meio do encontro com figuras de destaque no âmbito das palavras.



5 - Sem via de ônibus e com poucas ciclofaixas, rua Anita Garibaldi é privilégio de motoristas em Joinville

O Jornal A Notícia publica nesta sexta-feira a terceira reportagem da série Teste AN nas ruas, que tem o objetivo de mostrar as condições estruturais e de tráfego da via, ouvir moradores e motoristas, além de buscar melhorias junto ao poder público para solucionar eventuais problemas.