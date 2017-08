Cinco coisas que você precisa saber nesta segunda-feira

AN Inica 14/08/2017 | 08h33 Atualizada em

Confira cinco notícias que são destaque nesta segunda-feira



1 - JEC vence o Tombense e mantém 100% de aproveitamento em casa na era Pingo

A era Pingo no Joinville continua com 100% de aproveitamento em partidas na Arena Joinville. Neste domingo, o Tricolor passou pelo Tombense num confronto direto por vaga no G4 da Série C. Com gols de Lúcio Flávio e Rafael Grampola, o JEC bateu os visitantes por 2 a 0 e termina a rodada em quinto colocado em razão da vitória do São Bento sobre o Botafogo (SP).



2 - Saavedra: Pela primeira vez, Joinville fica com índice 'crítico' em gestão fiscal

A queda nos investimentos fez Joinville aparecer pela primeira vez com o conceito "crítico" no índice de gestão fiscal apresentado anualmente pela Firjan desde 2006. A avaliação do estudo montado pela entidade empresarial do Rio de Janeiro se divide em quatro categorias conforme a pontuação entre zero e um.



3 - Loetz: Jornalista alemão avalia momento econômico do Brasil

O jornalista alemão e brasilianista Alexander Busch, mostrou uma visão peculiar sobre o Brasil em palestra realizada na Acij. O profissional também visitou empresas e o porto de Itapoá em sua passagem de três dias, por Joinville, na semana passada. A seguir, o resumo do pensamento do correspondente internacional de publicações da Alemanha e Suíça. Busch mora no Brasil há 25 anos.



4 - Nos últimos dez anos, número de médicos cresceu mais de 73% em Joinville

O número de médicos que atendem nas redes pública e privada de Joinville aumentou 73,4% nos últimos dez anos, atingindo a marca de 1.415 profissionais em junho deste ano. Os dados são do Ministério da Saúde por meio da plataforma Datasus.



5 - Semana começa com sol e tempo seco

A boa notícia é que a circulação marítima que manteve o tempo fechado no fim de semana não mexe mais com o tempo no Litoral e a frente fria que provocou essa chuva mais forte ao longo do domingo já está sobre São Paulo, e por isso esses dois sistema meteorológicos não influenciam mais o tempo aqui em Santa Catarina nessa segunda-feira.