Cinco coisas que você precisa saber nesta segunda-feira

1 - JEC vence o Botafogo-SP e volta a ficar próximo do G4 da Série C

Não foi fácil, houve muita pressão no fim, mas o Joinville conseguiu segurar o líder da chave e confirmou os três pontos na Arena. Na tarde deste domingo, o Tricolor superou o Botafogo-SP por 1 a 0, com gol marcado por Rafael Grampola aos 12 minutos do segundo tempo.



2 - Hospital Infantil de Joinville terá primeira ala psiquiátrica de SC

O Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville, está prestes a se tornar a primeira instituição pediátrica pública de Santa Catarina a contar com uma ala exclusiva de psiquiatria. Em construção desde 2015, o setor deve ficar pronto em até 45 dias e vai abrigar 14 leitos, dez a mais do que a capacidade atual.

3 - Rejane: Coral da Udesc de Joinville se apresenta nesta segunda-feira

Hoje é um dia especial para o Coral da Udesc de Joinville. A partir das 19h30, o grupo faz um espetáculo de lançamento do seu primeiro CD no Teatro Juarez Machado. O trabalho começou a ser feito há três anos e resultou nas 15 faixas que compõem o álbum Alguém Cantando.

4 - Aprovação e médias de escolas com tempo integral são superiores às de turno único na rede estadual em SC



Na retomada da segunda etapa do ano letivo, que começou na semana passada, as turmas do ensino médio em tempo integral da rede estadual trazem boas notícias. Em levantamento preliminar feito pelo Instituto Ayrton Senna nas 15 escolas do programa, os níveis de aprovação e aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática são superiores às escolas com turmas de ensino médio regular avaliadas.



5 - Confira lista de animais disponíveis para adoção em Joinville

Uma lista com 27 bichos estão à espera de um lar em Joinville, seja para guarda temporária ou para adoção. A Prefeitura Municipal de Joinville publicou em seu site imagens e informações de animais disponíveis. Eles pertencem ao Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) junto com Secretaria do Meio Ambiente (SEMA).