Ciclista morre ao ser atropelado por carro em Joinville

Trânsito 14/08/2017 | 10h33 Atualizada em

Um ciclista morreu após ser atropelado no final da tarde deste domingo em Joinville. O acidente ocorreu por volta das 17 horas na rua Albano Schmidt, esquina com a rua Pedro Lessa, no bairro Boa vista.



De acordo com relatos de testemunhas, a vítima conduzia uma bicicleta e carregava outra quando foi atropelada por um veículo. O homem foi identificado como Reginaldo Pereira de Souza, 39 anos



O SAMU foi acionado para prestar os primeiros atendimentos, mas quando a equipe chegou ao legal Reginaldo já estava sem vida.