Carro colide contra mureta e outros dois veículos na BR-280 e deixa um morto em Guaramirim

Acidente 12/08/2017 | 14h34 Atualizada em

Acidente foi registrado por volta das 20h15 desta sexta-feira (11) no km 45 da rodovia, na divisa de Guaramirim e Araquari Foto: Divulgação

Um homem morreu depois que o carro em que ele estava bateu contra a mureta de proteção de uma ponte e atingiu outros dois veículos na BR-280, em Guaramirim. O acidente foi registrado por volta das 20h15 desta sexta-feira (11) no km 45 da rodovia, na divisa com Araquari.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um GM/Corsa com placa de Guaramirim seguia sentido Jaraguá do Sul quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na mureta da ponte. Com o impacto, o carro acabou invadindo a pista contrária e atingiu outros dois veículos, um Saveiro e uma carreta Iveco Stralis, que seguia sentido Joinville.

Um dos passageiros do Corsa, Erondi da Luz, de 54 anos, morreu no local do acidente durante o resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motorista do carro, não identificado, também se feriu e foi encaminhado em estado grave para um hospital da região. Os condutores da carreta e do Saveiro saíram ilesos.