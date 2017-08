Campanha do McDia Feliz em Joinville busca arrecadar recursos para o Hospital Infantil

Lanche solidário 11/08/2017 | 20h23 Atualizada em

Pouco a pouco, a união de milhares de corações solidários ajuda a tornar possível o custeio do Espaço de Convivência Familiar do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – um dos 55 projetos beneficiários da campanha McDia Feliz. Já tradicional, a ação solidária ocorre uma vez ao ano e destina o valor total da venda de sanduíches Big Mac, durante um dia inteiro, à causa do câncer infantojuvenil. Neste ano, a corrente do bem ocorre no próximo dia 26.

Beneficiário desde 2009, o Hospital Infantil de Joinville está perto de conseguir os recursos necessários para viabilizar a construção de uma área que vai acolher pacientes e familiares. A medida vai beneficiar principalmente famílias de fora, que recebem tratamento no hospital e não têm local adequado para esperar pelo transporte que os levará de volta para casa.

Estimado em R$ 750 mil, o espaço de cerca de 800m2 deve contar com área de oficinas e artesanato, estudos, descanso e alimentação ao lado do ambulatório. Há quatro anos reunindo recursos provenientes do McDia Feliz para o projeto, a instituição pediátrica poderá viabilizar a construção durante a ação deste ano. Para isso, será necessário arrecadar cerca de R$ 90 mil, pouco menos da metade do total arrecadado no ano passado: R$ 185 mil.



Campanha em Joinville desde 1995



Considerada a maior campanha de arrecadação de recursos para crianças e adolescentes com câncer no Brasil, o McDia Feliz registrou, no ano passado, cerca de 1,5 milhão de sanduíches Big Mac vendidos em todo o País, somente no dia simbólico. Criada pelo Instituto Ronald McDonald com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a maior causa de morte por doença entre crianças e adolescentes, de zero a 19 anos, a campanha foi realizada pela primeira vez em Joinville no ano de 1995.

Camila Nogueira e a mãe, Ana, ajudam a difundir o Mc Dia Feliz nas lojas franqueadas do McDonald's em Joinville Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Uma das responsáveis por iniciar o projeto na cidade foi a empresária Ana Nogueira, que, junto com a família, comanda as quatro lojas da franquia no município. Segundo ela, antes de atender ao Infantil, os recursos da ação eram destinados para projetos da área de oncologia do Hospital São José.

Em uma das edições, em 1998, ela conta que mais de 33 mil unidades do lanche chegaram a ser vendidas na cidade. A quantidade não voltou a ser atingida porque atualmente não é possível entregar os sanduíches antes da data, apenas a comercialização de tickets. Ainda conforme ela, o instituto desenvolvedor da campanha participa ativamente do acompanhamento dos projetos.

– O retorno é gratificante e eu sempre digo que há dois acompanhamentos, um deles que é do Instituto Ronald McDonald, que tem auditoria para acompanhar esses projetos e acompanhamento e o que eu brinco ser o meu. Eu gosto de estar junto e ver o projeto acontecer e tenho histórias e histórias, de vir aqui e conhecer essas crianças, que são as beneficiadas – conta.



Mobilização

Lançada nesta sexta-feira no Hospital Infantil, a campanha envolve mais de 500 voluntários da cidade e região. O projeto do hospital é uma das duas únicas instituições catarinenses a receber recursos do McDia Feliz, junto com projeto do Hospital Infantil Joana de Gusmão, de Florianópolis.

Entre os voluntários está uma família de Schroeder, que contribui para divulgar a ação há quatro anos. Vivian Aparecida Zoz Viergutz, o marido Marcus Aurélio e o pequeno Samuel, de apenas um ano e 11 meses, abraçam a causa em homenagem a Igor Zoz Viergutz, que faleceu por conta de uma leucemia em setembro de 2012.

O casal Vivian e Marcus e o filho Samuel participam como voluntários da campanha em homenagem a Igor Zozviergutz Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Na época, em tratamento da doença por quase dois anos no Hospital Infantil, o menino chegou a ser beneficiado por ações feitas a partir de recursos angariados pela campanha McDia Feliz. Segundo a mãe do menino, na semana em que partiu, seu filho fez um pedido aos pais, que os motiva a contribuir até hoje.

– Antes do nosso filho partir, ele pediu que nós, pais, não abandonássemos as crianças com câncer e abraçamos essa campanha em sua homenagem. Temos gratificação que Deus existe e mesmo com nossa perda estamos ajudando outras crianças e suas famílias –, recorda Vivian.

O Infantil de Joinville receberá o valor arrecadado das vendas do dia 26 nas lojas franqueadas do McDonald¿s em Joinville, Jaraguá do Sul e Barra Velha. Os sanduíches Big Mac serão vendidos por R$ 15,50 e os tíquetes podem ser comprados no próprio hospital a partir desta segunda-feira (14).

Também há a venda de camisetas da campanha no valor de R$ 25. A meta deste ano na região é igualar a quantia arrecadada em 2016.