Caminhão tomba e deixa BR-376 totalmente bloqueada nesta quinta-feira

Trânsito 10/08/2017 | 18h38 Atualizada em

Um acidente com caminhão deixou a pista na BR-376 totalmente bloqueada no fim da tarde desta quinta-feira, 10 de agosto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Estado do Paraná, a pista está interditada no km 662, em Guaratuba, após o derramamento de carga do caminhão na pista.



Não há previsão de liberação da rodovia. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, divulgou via redes sociais, houve derramamento de produto perigoso na pista.



A PRF não divulgou mais informações sobre o acidente.