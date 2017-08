Caminhão tomba carga de dinamite na BR-376 e interdita pista no sentido a SC nesta quinta-feira

Trânsito 10/08/2017 | 18h38 Atualizada em

Um acidente com caminhão que transportava dinamite deixou a pista na BR-376 totalmente bloqueada no fim da tarde desta quinta-feira, 10 de agosto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Estado do Paraná, a pista foi interditada no km 662, em Guaratuba, após o derramamento de carga do caminhão na pista.



O acidente ocorreu por volta das 17h40 e, inicialmente, bloqueou os dois sentidos da pista. Depois, apenas no sentido Sul. A rodovia foi liberada por volta das 19h45, mas a lentidão continuou até a estabilização do fluxo.



A PRF não divulgou mais informações sobre o acidente.