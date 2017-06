Torcedores assistem a final da Liga dos Campeões em cinema de Joinville

Futebol 03/06/2017 | 19h20 Atualizada em

O silêncio habitual das salas de cinema foi substituído por gritos de gol na tarde deste sábado em Joinville. A final da Liga dos Campeões foi transmitida ao vivo durante sessão, na zona Norte da cidade. O Real Madrid goleou o Juventus por 4 a 1 e se tornou bicampeão inédito do torneio.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br



A família de Sirlei Meira Souza compareceu com a expectativa de desfrutar uma experiência singular. Ela, o marido e o filho sempre acompanham aos jogos do Juventus, e neste não seria diferente. Para ela, a iniciativa de transmitir a partida foi muito positiva, ainda mais porque o local pode ser frequentado por pessoas de todas as idades.



— Aqui é outra sensação, parece que dá mais emoção por causa da tela e do som — afirma.



Entre os espectadores estavam crianças, adultos e idosos que acompanhavam vidrados a cada lance. Foram vendidos cerca de 140 ingressos para a final. O vendedor Guilherme da Silva, 35 anos, aceitou o convite de um amigo para assistir a partida dentro do cinema.



Segundo ele, o ambiente confortável e familiar possibilitou trazer o filho Vitor, de sete anos, para dividir a paixão junto dele. O pequeno começou a partida torcendo pelo Juventus, mas a cada gol do Real Madrid o garoto vibrava com os gols do campeão.



— Muito bom assistir o jogo aqui. Pra gente que gosta de futebol é uma sensação única, até parece que estamos no estágio — pontuou Guilherme.



O Real Madrid conquistou pela 12ª vez a Liga dos Campeões. A grande estrela da noite, Cristiano Ronaldo, fez dois gols e alcançou a marca de 600 na carreira.



Essa foi a primeira vez que um clube conseguiu vencer duas vezes consecutivas na era moderna do torneio. Desde o Milan, em 1989 e 1990, que um time não vencia de maneira consecutiva.