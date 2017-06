Novo posto de vacinação contra a gripe começa a funcionar em Joinville

Vacinação 06/06/2017 | 15h38 Atualizada em

Um novo posto de vacinação contra a gripe influenza começou a funcionar na manhã desta terça-feira em Joinville. Os usuários receberão as doses também no Centreventos Cau Hansen, no bairro América, na área central da cidade. A Secretaria da Saúde de Joinville, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, ampliou o acesso à vacina para todas as faixas etárias.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br



De acordo com a enfermeira da Unidade Epidemiológica do município, Sandrine Teuber, o novo local já estava estipulado no calendário para expandir o número de doses a pessoas do grupo de risco. O atendimento acontece no local nesta terça e na quarta-feira (dias 6 e 7/6), das 11h às 19h e na quinta e na sexta-feira (dias 8 e 9) das 10h às 21h.



— Nós não temos vacinas suficientes para todos os joinvilenses, mas há doses aqui (no Centreventos) e nos postos de saúde, que serão distribuídas para todas as faixas etárias até que cheguem ao fim — explicou.



A fila de atendimento no Centreventos começou a se formar às 10 horas desta terça-feira. Léa Hoepers, 39 anos, foi uma das primeiras a chegar ao local. Ela e os dois filhos, Marina e Luiz Eduardo, não fazem parte do grupo de risco e aproveitaram a decisão do Ministério da Saúde para se vacinar contra a gripe. Para ela, a imunização representa um importante passo para a prevenção.



— Aproveitamos que abriram a todas as pessoas para vir vacinar, chegamos aqui por primeiro — afirmou.





Léa Hoepers com os filhos, Luiz Eduardo e Marina, tomam dose da vacina contra a influenza Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

Ainda que o movimento tenha sido tranquilo, a expectativa é de que as doses se esgotem, segundo Sandrine. Joinville registrou duas mortes neste ano causadas pela gripe A. A primeira foi de um homem de 65 anos confirmada no início do mês de maio, a outra ocorreu na última sexta-feira, dia 2. A vítima foi uma idosa de 86 anos. Os dois casos foram causados pelo vírus influenza A do subtipo H3N2.



Conforme dados fornecidos pela Secretaria da Saúde do município, foram imunizadas aproximadamente 118 mil pessoas do público-alvo. A quantidade representa 84,28% da meta, que é de 140 mil pessoas. Segundo o último boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC), Joinville tem 11 casos confirmados de pessoas com o vírus da influenza.



Prevenção

— Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão antes das refeições, antes de tocar os olhos, boca e nariz, após tossir, espirrar ou usar o banheiro;

— Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies;

— Proteger com lenços (preferencialmente descartáveis) a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, para evitar disseminação de gotículas das secreções; na impossibilidade de serem usados lenços, recomenda-se proteger a face junto à dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar;

— Manter os ambientes ventilados;

— Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.