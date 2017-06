Motorista que perdeu familiares em acidente na BR-280 deixa UTI

Trânsito 05/06/2017 | 16h57 Atualizada em

Na sexta-feira, Zenilvado Lourenço da Luz, motorista do carro que se envolveu num acidente no dia 28 de maio, deixou a UTI do Hospital São José, de Jaraguá do Sul. O homem, de 25 anos, estava na unidade desde o dia do acidente, que aconteceu na BR-280, por volta das 14 horas, na divisa entre Jaraguá do Sul e Corupá. Sua esposa e os dois filhos mais novos morreram no local. O filho mais velho chegou a ser resgatado, mas morreu no hospital ainda no dia do acidente.



Agora, Zenivaldo está no setor de internação. A assessoria do hospital informou que não pode dar informações sobre o estado clínico do paciente. Zenilvado é funcionário de um frigorífico de São João do Itaperiú, da região Norte de Santa Catarina. A cidade decretou luto oficial de três dias após as quatro mortes.

O prefeito da cidade, Clésio Fortunato, informou à reportagem que Zenivaldo está se recuperando bem e que ele já está ciente da morte dos familiares.



- O estado crítico já passou, ele está melhorando - afirmou Clésio.



Segundo informações da rádio RBN e da Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu entre um veículo Pampa, de Três Barras, e um Renault Clio, com placas de Joinville. A informação do Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul, que atendeu a ocorrência, é de que o veículo em que a família viajava teria se perdido e invadiu a pista contrária. O carro foi atingido na lateral pelo outro automóvel, que seguia no sentido contrário.



Elenice da Rosa, 32 anos, e os irmãos Antony Gabriel Lourenço da Luz, um ano e três meses, e Mariana Aparecida Lourenço da Luz, 7 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Jhodson Henrique da Rosa Silva, 11 anos, chegou a ser resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado ao Hospital e Maternidade Jaraguá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 17h40.



O motorista da Pampa, identificado como Alexsander Leal dos Santos, 21 anos, foi conduzido com lesões graves ao Hospital São José pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Ele estava sozinho no veículo, que seguia sentido Corupá. De acordo com a assessoria do hospital, Alexsander teve alta no dia 31 de maio.