Dois homens morrem em acidente na madrugada de domingo em Itapoá

Trânsito 04/06/2017 | 14h40 Atualizada em

Dois homens morreram em uma colisão frontal por volta de 1 hora deste domingo em Itapoá, na região Norte de Santa Catarina. Uma mulher também ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-atendimento da cidade, mas sem risco de morte.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



O acidente aconteceu na avenida Celso Ramos, no bairro Itapema do Norte, envolvendo um Gol preto e um Corsa prata, ambos com placas de Itapoá. Segundo os bombeiros, o motorista de 46 anos, que estava no Corsa, morreu no local, enquanto o condutor do Gol ainda foi levado pela ambulância ao pronto-atendimento, mas não resistiu.



Os bombeiros não souberam informar o nome das duas vítimas e a idade do motorista do Gol. A mulher de 36 anos que também estava no Corsa sofreu ferimentos no rosto e no tórax. Ela foi encaminhada ao pronto-atendimento.