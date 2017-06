Defesa Civil de Joinville continua em alerta até quinta-feira

Clima 05/06/2017 | 09h26 Atualizada em

A Defesa Civil de Joinville continua em alerta, por causa do aviso meteorológico da Epagri/Ciram. Entre o final da noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira, choveu 35 milímetros na cidade. A instabilidade deve continuar no Estado até esta sexta-feira.



Defesa Civil de SC está em alerta diante da previsão de altos volumes de chuva no Estado



Conforme a previsão meteorológica, o tempo instável e as condições de chuva se estendem também na terça-feira até sexta-feira, alternando com períodos de melhoria. Os maiores acumulados estão previstos para os dias 8 (quinta-feira) e 9 (sexta-feira), devido à formação de uma nova frente fria no Sul do Brasil.



Segundo o coordenador da Defesa Civil em Joinville, Márnio Luiz Pereira, os moradores devem ficar atentos a qualquer alteração, principalmente os que residem áreas de risco. Ocorrências de movimentação de terras, trincas e rachaduras em muros e paredes e quedas de árvores devem ser avisadas ao órgão através do fone 199 ou aos Bombeiros Voluntários no 193.



Na região



De acordo com Hilderado Collie, da Defesa Civil de Jaraguá do Sul, nenhuma ocorrência grave foi registrada na madrugada. Choveu cerca de 40 milímetros nas últimas 24 horas. O órgão continua em alerta até a quinta-feira. Conforme os Bombeiros Voluntários, em Corupá ocorreu o deslizamento de um muro na rua Ernesto Larsen, bairro Seminário.



O incidente aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira. Ninguém ficou ferido durante o acidente.Nas demais cidades do Norte Catarinense, a incidência da chuva é de fraca à moderada e não houve registro de deslizamentos ou quedas de árvores.



Recomendações



Alagamentos/Inundações: evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.



Enxurradas: Não fique próximo às margens de rios e ribeirões, principalmente em regiões de relevo acentuado, montanhoso e pequenos vales, pois muitas vezes há temporais intensos sobre os topos e cabeceiras, gerando repentinamente grande quantidade de água num curto espaço de tempo.



Este tipo de evento adverso apresenta grande poder destrutivo, podendo arrastar veículos, pessoas, animais e mobílias por vários quilômetros. A força das águas pode ainda provocar o rolamento de blocos de pedras, arrancar árvores, destruir edificações e causar deslizamentos de terra nas margens.



Deslizamentos de terra: deve ser observado qualquer movimento de terra ou rochas próximas a residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil municipal pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros 193.Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193.