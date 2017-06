Corredor exclusivo da Nove de Março começa a funcionar em Joinville

Trânsito 05/06/2017 | 12h03 Atualizada em

O primeiro dia de implantação do corredor exclusivo para ônibus na rua Nove de Março foi de muita orientação aos motoristas no Centro de Joinville. A mudança passou a valer na manhã desta segunda-feira e pretende agilizar o deslocamento do transporte coletivo em até 15 minutos para quem sai do Terminal Central em direção aos bairros da zona Norte e da Zona Sul da cidade.



Durante toda esta semana, agentes do Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans), irão orientar os motoristas que transitarem pela região. Segundo o gerente de operações do órgão, Samuel Luiz Bernardes Gomes, os agentes estão observando a situação do trânsito no local para reforçar a sinalização e executar últimas correções no tráfego, caso sejam necessárias.

— Além da mudança na rua Nove de Março, houve alteração de preferenciais em algumas das vias ao redor. Quem trafega pelo local deve ficar atento as mudanças — afirma.



Alguns usuários não começaram a sentir as alterações no dia a dia. A aposentada Verginia Salete, 60 anos, e o comerciante José Ari de Jesus, 64 anos, utilizam o Terminal do Centro diariamente.



Segundo a senhora, a percepção de que o trânsito fluíra com mais agilidade ainda não foi sentida neste primeiro dia. Entretanto, o casal ressalta que em outras ocasiões já ficaram muito tempo parados no ônibus esperando para ir para os bairros da cidade.



— Acho que nos próximos dias irá melhorar para quem usa o transporte coletivo, porque vai ficar mais rápido para sair daqui do Centro — pontua José.





José Nobre acredita que mudanças não irão agilizar o trânsito no Centro da cidade Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

O soldador José Nobre, 58 anos, desembarcou na estação central para resolver algumas pendências no Centro. Segundo ele, nesta segunda-feira deixou o carro em casa porque não sabia como se locomover pela área central após as alterações. José acredita que as mudanças não irá agilizar o tráfego de veículos na região.



— Eu não acho que isso vá melhorar o trânsito. Em horário de pico, o trânsito vai ficar trancado aqui para os carros e até pros ônibus também. Assim como acontece no binário da avenida Santa Catarina, onde eu passo diariamente — completou.

Mapa com as mudanças nas proximidades do Terminal Central em Joinville

Pesquisa realizada pelo SEPUD verificou opiniões sobre corredor



Uma pesquisa com 233 pessoas foi realizada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (SEPUD) em fevereiro de 2017 para verificar a opinião pública sobre o corredor de ônibus e entender os hábitos de quem passa pelas principais ruas do Centro de Joinville.



A partir deste questionário, verificou-se que 39% dos entrevistados consideraram a mudança como "boa" e 34%, como "ótima". A pesquisa também mostrou que 21,4% das pessoas trafegam pelo Centro para trabalhar, 20% por motivos de saúde — dado explicado principalmente pela presença da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao lado do Terminal Central —, 16% para compras e 14% para serviços bancários.