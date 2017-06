Comunidade participa na IV Semana do Meio Ambiente Perini em Joinville 

Meio Ambiente 06/06/2017 | 11h16 Atualizada em

O Núcleo de Educação Ambiental Fabio Perini (NEA) do Perini Business Park promove a IV Semana de Meio Ambiente Perini, entre os dias 5 e 8 de junho. Com o tema ¿Água e a Gestão de Recursos Hídricos: Responsabilidade e Sustentabilidade¿, a programação - que é aberta ao público - inclui palestras técnicas e visita às trilhas ecológicas do Perini Business Park.



A gestão de recursos hídricos, os desafios para o setor e o tratamento de efluentes sanitários e novas tecnologias estão entre os temas que serão abordados nas palestras. Também serão apresentados aspectos relacionados à gestão ambiental do Perini, por meio de apresentações e treinamentos, visitas técnicas à Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários (ETE) do Condomínio.



Foto: Divulgação / Divulgação

Programação:



Dia 6 – terça-feira



9 às 11 horas – Visita – Trilhas Ecológicas NEA com crianças do Centro de Referência Assistência Social (CRAS) do Aventureiro.



14 às 17 horas – Visita 01 – Palestra e visita à ETE Perini e Trilhas NEA – aberto ao público em geral.



18h15 às 18h5 – Palestra 01 – ¿Panorama da gestão de recursos hídricos em Santa Catarina¿, com a advogada Roberta Noroschny, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDS).



19h às 19h40 – Palestra 02 – ¿Gestão de recursos hídricos: ações a nível municipal¿, com a Dra. Therezinha M. N. de Oliveira, do Comitê Cubatão Cachoeira Joinville (CCJ).



19h45 às 20h – Coffee break.



20h às 20h40 – Palestra 03 – ¿Desafios para o setor de tratamento de águas e esgotos em Santa Catarina¿, do engenheiro químico Alexandre Bach Trevisan, da Gerência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).



20h45 às 21h25 – Palestra 04 – ¿Gerenciamento da água em Joinville¿, com o engenheiro sanitarista e ambiental Bruno Borges Gentil, da Gerência de Água, da Companhia Águas de Joinville.



Dia 7 – quarta-feira



9 às 11 horas – Palestra – ¿Leve pouco, compartilhe tudo¿, com Jonas Tilp, diretor Comercial do Perini Business Park. (Jornada Ambiental – Junho Verde /Univille)



10 às 11 horas – Visita – Trilhas Ecológicas NEA (Jornada Ambiental – Junho Verde /Univille)



14 às 17 horas – Visita – Trilhas Ecológicas NEA com crianças da EEB Dom Jaime.



18h15 às 18h30 -Coffee break



18h30 às 19h10 – Palestra 05 – ¿Sistema de captação e aproveitamento de água a chuva na indústria¿, com a Dra. Schirlene Chegatti, da Schulz.



19h15 às 19h55 – Palestra 06 – ¿Tratamento de efluentes sanitários e novas tecnologias¿, com a engenheira Camila Haiml e o engenheiro Caio Voltolini, da Rotária do Brasil.



20h às 20h40 – Palestra 07 – ¿Técnicas de construção sustentável e gestão da água¿, com o engenheiro João Carlos de Mello Pereira, da General Motors.



Dia 8 – quinta-feira



9 às 11 horas – Visita – Trilhas Ecológicas NEA, com crianças da EEB Dom Jaime.



14 às 17 horas – Visita 02 – Palestra e visita à ETE Perini e Trilhas NEA, com empresas internas.



P.S.: Programação sujeita a alteração, inclusive no caso de chuva para as visitas ao ar livre.



Conheça o Perini Business Park



O Perini Business Park é o maior condomínio multissetorial do Brasil. Com mais de 2,8 milhões de metros quadrados de terreno, no coração do Distrito Industrial de Joinville, abriga dezenas de empresas nacionais e multinacionais, de pequeno, médio e grande porte.

Vários líderes mundiais de mercado estão instalados no parque, representantes de setores como metal-mecânico, plástico, automobilístico, agroindústria, construção civil, eletrônico, elétrico, químico, logístico, metalúrgico, financeiro, comercial e de serviços.



Programe-se e participe da 4ª Semana do Meio Ambiente do Perini Business Park!



Serviço:



O que: IV Semana do Meio Ambiente



Tema: ¿Água e a Gestão de Recursos Hídricos: Responsabilidade e Sustentabilidade¿



Quando: 5 a 8 de junho



Onde: Perini Business Park



Inscrições: nea@perinibusinesspark.com.br ou (47) 3028-8606



Quanto: Gratuito