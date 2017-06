Colisão entre carro e caminhão deixa cinco feridos na BR-280, em Araquari

Trânsito 02/06/2017 | 22h21 Atualizada em

Um grave acidente foi registrado nesta sexta-feira, por volta das 20 horas, na altura do km 33 da BR-280, em Araquari, no Norte do Estado. Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Araquari, que estava próximo dos veículos envolvidos na colisão, prestou os primeiros socorros.

Carro ficou bastante danificado e foi empurrado para o acostamento da rodovia Foto: Bombeiros Militares de SC

Como alguns dos ocupantes do carro, um Fiat Palio, ficaram presos às ferragens após a batida, ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Joinville, do Samu e da Autopista foram acionadas para agilizar o resgate.



Os cinco ocupantes do carro, todos do sexo masculino e adultos, foram socorridos com vida e levados para atendimento no Hospital São José, em Joinville. Não há registro, por enquanto, dos nomes das vítimas nem das lesões sofridas por elas. O motorista do caminhão saiu ileso.



Com a violência da colisão, os veículos pararam às margens da rodovia, com o Palio ficando bastante danificado na parte lateral, do motorista. A Polícia Rodoviária Federal está no local apurando as causas do acidente. Um bombeiro de Araquari, que presenciou o acidente, contou à reportagem que o motorista do Palio teria feito uma manobra de retorno sobre a rodovia, quando foi abalroado lateralmente pelo caminhão.