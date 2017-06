Cidades do Planalto Norte de SC se preparam para possibilidade de cheias nesta quinta-feira

Chuvas em SC 07/06/2017 | 18h40 Atualizada em

As cidades do Planalto Norte de Santa Catarina estão em alerta. É que as chuvas que afetam boa parte do Estado estão aumentando o nível de rios da região. Em Três Barras, no Planalto Norte, a a Defesa Civil Regional e Municipal resolveram acionar o plano de contingência, pois houve aumento no nível de dois dos três rios da região.

A prefeitura da cidade já autorizou a disponibilidade de recursos humanos e financeiros e definiu três ginásios de esportes como abrigos, caso haja a necessidade de abrigar famílias. Um deles é o Cyríaco Felício de Souza, no km 02, que poderá abrigar até 50 famílias.



O coordenador regional da Defesa Civil, Edson Antocheski, disse que a situação ainda não é de emergência, mas como há previsão de chuvas nos próximos dois dias, a tendência é que alguns pontos do bairro São Cristóvão fiquem alagados.

— Torcemos para que não coloquemos em prática essas medidas preventivas, mas o fato é que a enchente está na eminência de acontecer — alertou.



De acordo Paulo Henrique Pospor, coordenador municipal da Defesa Civil, as águas já chegaram a alguns trechos da Rua Etelvina Pires (Rua Velha) e nas proximidades da serraria do Leandro, no São Cristóvão. Ainda nesta quarta-feira, 07, a Defesa Civil Municipal fará contatos com o Exército de Porto União a fim de solicitar barracas para atender afetados pelas enchentes.



Em Canoinhas, o excesso de chuva colocou o município em situação de alerta já na semana passada. O coordenador da Defesa Civil de Canoinhas, Luizinho Witt, tem monitorado os pontos onde a água pode atingir residências. Até esta quarta-feira, a água não chegou a atingir casas e até o momento nenhuma família precisou ser retirada.



— Estamos monitorando e estamos com todos os setores da Administração Pública preparados. As entidades também estão mobilizadas para auxiliar no que for preciso — afirma Witt.



Se for necessária a retirada de famílias, elas serão levadas ao Parque de Exposições Ouro Verde. De acordo com Witt, o Corpo de Bombeiros já vistoriou o local para receber os canoinhenses.



Nível dos rios

Canoinhas

Rio Canoinhas: não tem informação das últimas 12 horas

Nível agora: 6,16

Cota: 7m

Estado de atenção. Está subindo. Trabalham com a possibilidade de o rio transbordar na quinta-feira.



Mafra

Rio Negro: subiu 17 cm nas últimas 12 horas

Nível agora: 5,18m

Cota: 6m



Três Barras

Rio Negro: subiu 8 cm nas últimas 12 horas

Nível agora: 5,13

Cota: 6,5m



Porto União/União da Vitória

Rio Iguaçu: subiu 1 cm nas últimas 12 horas

Nível agora: 4,35

Cota: 5m

Rio Negrinho

Rio Negrinho: sem informação sobre as últimas 12 horas

Nível agora: 2,55m

Cota: 3m