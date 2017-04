Mary Bastian: "A vez é dos novos, com novas e reais ideias, sem vícios passados de pai para filho"

Crônica 03/04/2017 | 08h01

Desliguem e saiam da frente da televisão, porque o que está saindo por ali, se cair no ventilador, vai ser um deus nos acuda. Precisaremos desinfetar nossas casas. Sabem aquela frase antiga, de outros fatos, quando tentaram fazer uma limpa no nosso governo: "o último a sair apaga a luz!"? Pois estamos numa situação semelhante, e se anteriormente não conseguiram fazer uma limpeza, será que agora ela sai? Tenho minhas dúvidas, pois os coronéis continuam dando palpites. Pobre da minha terra, cheia de palmeiras onde canta o sabiá. Comecem aposentando os velhos que juram serem os donos do pedaço. Aqueles que confessam que roubam, mas fazem, aqueles que têm mais afilhados do que fazendeiros do interior.



Depois, não poderemos nos queixar de que este País não vai para frente se não dermos um basta às ladroagens escancaradas. Mas isto não é mais para mim, não tenho mais idade, nem pretensões de dar conselhos. A vez é dos novos, com novas e reais ideias, sem vícios passados de pai para filho, aqueles que não acham que ser político é um emprego e sim uma missão. Mas será que existem estas pessoas? Tomara que sim.



Trocando de mala para saco, quero parabenizar os bombeiros voluntários pela nova sede. Sou fã da instituição. Talvez porque, quando era adolescente e morava nos rincões do Rio Grande, sofremos um incêndio que pôs abaixo o prediozinho em que morávamos, e na cidade não havia nem uma barrica cheia de água, puxada a burros, para apagar o fogaréu. Nem preciso dizer que não foi um "acidente". Foi uma grande farsa. Todo mundo sabia e se fizeram de surdos.



Então, sou louca por um desfile de bombeiros, nunca perdi nenhum em Porto Alegre, e os bombeiros de lá tinham uma menina-mascote, uma história linda, pois na hora em que ela ia nascer, faltou luz na cidade inteira, e os bombeiros foram chamados e iluminaram o hospital e a menina nasceu linda, saudável e, durante muitos anos, desfilava com eles, vestida como eles, no carro oficial. São coisas que não se esquecem. Então, parabéns aos nossos pela casa nova e que também ajudam criancinhas a nascer.