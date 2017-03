Sindicatos se reúnem em ato contra a reforma da previdência em Joinville

Protesto 15/03/2017 | 19h22

Uma manifestação ocorreu durante a tarde na Praça da Bandeira reunindo diretorias e trabalhadores de 30 sindicatos de Joinville e outras centrais sindicais. Eles se concentraram no local às 14 horas e iniciaram o ato às 17 horas.



O coordenador da União Sindical, Lourival Pisetta, explica que a ideia da manifestação é conscientizar os trabalhadores e a população sobre a reforma da previdência e sobre quais serão as consequências para o Brasil.



Mais de mil pessoas participam de ato contra reforma da previdência em Joinville



— Não é apenas a reforma, mas o desmonte do maior instituto de previdência do mundo. São 37 milhões de brasileiros que recebem a aposentadoria e cerca de 100 milhões são impactados por isso — afirma.



O presidente do Sindicato dos Comerciários de Joinville e da União Geral dos Trabalhadores (UGT) de Santa Catarina, Waldemar Schulz, diz que há preocupação também com o futuro dos filhos e dos netos.



— O povo está dormindo, ainda não acordou. Nós temos que ter união e despertar a população. o projeto está lá e nós temos que derrubá-lo.



Segundo os sindicalistas, a manifestação desta quarta-feira foi o primeiro grande ato em todo o País contra a Reforma da Previdência. Novos protestos devem acontecer nas próximas semanas pelo Brasil.