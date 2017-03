Serra Dona Francisca é interditada em dois sentidos para retirar caminhão

Trânsito 17/03/2017 | 18h09

Um acidente com um caminhão na SC-418, que dá acesso ao Planalto Norte pela Serra Dona Francisca, interditou a rodovia nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Estadual precisou ocupar os dois lados da pista para retirar o caminhão, que tombou na manhã desta sexta-feira, 17 de março. A previsão é liberar a pista a partir das 20 horas.

Na noite desta sexta, começa a Festa Estadual da Ovelha em Campo Alegre. O evento deve levar muitos moradores de Joinville e região para a cidade serrana, o que pode causar congestionamentos na rodovia enquanto ela não for liberada. A abertura da festa está marcada para as 19h30.



A festa será realizada no calçadão da Cascatinha e na Cascata Paraíso da Serra, no Centro de Campo Alegre. A entrada é gratuita.