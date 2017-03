Saavedra: mulheres são as principais vítimas de assaltos em Joinville

Portal 11/03/2017 | 07h35

As mulheres já são as principais vítimas de assaltos em Joinville. No ano passado, pela primeira vez na década, o número de vítimas do sexo feminino passou da metade do total, chegando a 52% – em 2016, Joinville registrou 2,5 mil roubos. Em 2012, as mulheres chegaram a representar metade das vítimas, sem formar, portanto, maioria. Nos demais anos, a marca de 50% foi atingida. Em janeiro passado, as mulheres foram as vítimas em quase 60% dos assaltos.



As estatísticas da Secretaria de Estado da Segurança Pública de assaltos somam os ataques, na maioria dos casos, contra pedestres e motoristas e em comércios e residências. Em relação ao início da década, os assaltos praticamente dobraram em registros na Polícia Civil em Joinville.



Conflito



Além de divergência entre textos e quadros de usos (atividades permitidas), foram encontrados possíveis conflitos entre mapas da Lei de Ordenamento Territorial, a LOT, legislação em vigor desde janeiro e espécie de lei de uso e ocupação do solo ampliada. É uma situação complicada.



O que vale



Haveria pontos da cidade onde um mapa indica um tipo de uso e outro mapa aponta outra situação. Assim, há possibilidade de a Secretaria de Meio Ambiente não autorizar licenciamentos nesse local por desconhecer qual é a atividade permitida. Um grupo formado dentro da Prefeitura tenta resolver as inconsistências. Uma série de reuniões está em andamento.



Sugestões

Sem titubear, Darci de Matos (PSD) defende um vice de Joinville para a chapa a ser encabeçada por Gelson Merisio (PSD) na disputa pelo governo do Estado. E já tem nomes para sugerir, como Moacir Thomazi (PP) e Ninfo König (PSB). Os dois são empresários, assim como Udo Döhler, um dos nomes do PMDB. Darci diz já ter citado os nomes a Merisio. A definição, continua Darci, vai depender da composição das alianças.



Ação do PSDB



Na primeira manifestação da Justiça Eleitoral sobre a ação do PSDB contra Nilson Gonçalves, a liminar foi negada e a defesa será ouvida. A executiva quer o mandato de Nilson com a alegação de infidelidade partidária, pois ele deixou o partido no final de 2014, após ficar na suplência de deputado estadual. Hoje, o deputado está sem partido.



História de 2012



Nilson está exercendo o cargo porque deputados tucanos assumiram cargos no governo Colombo. A ação do PSDB estadual não deixa de trazer uma curiosidade. No final de 2008, o PSDB de Joinville pediu a expulsão de Nilson pelo fato de o deputado não ter apoiado Darci de Matos na eleição municipal. E foi justamente a executiva estadual que manteve Nilson no partido.



A regra é clara



As regras de distribuição dos recursos do Fundam, segundo o governo do Estado, são “claras” e definidas conforme o tamanho da população e dos projetos apresentados pelas prefeituras. A segunda edição do fundo será lançada ainda neste semestre. Na quinta, o governo Udo adiantou querer uma fatia maior do Fundam, equivalente ao tamanho da cidade.



Distância



Pelo que exibiu nas redes sociais, Darci de Matos apareceu no desfile de aniversário de Joinville. Mas, em postura provavelmente inédita, preferiu não ficar no palanque de autoridades, o que o livrou de se encontrar com o prefeito de Joinville – da Assembleia, tinha Antônio Aguiar no palanque.



Desnível



Em mais um projeto curioso, Natanael Jordão (PSDB) quer colocar em lei a obrigação de obras de pavimentação, tapa-buracos e recape em Joinville contemplarem o nivelamento de bueiros e caixas de inspeção, isto é, não ficar aquele tradicional desnível. Se aprovado, valerá também para calçadas. Talvez fosse mais adequado cobrar a raspagem prévia do pavimento.



Em abril de 2018



Entre os aliados de Udo, a possibilidade de o prefeito concorrer ao governo do Estado é tratada com cautela, ninguém dá corda à história, mas, é claro, não consegue disfarçar o brilho nos olhos. Mas um dos temas que preocupam é a necessidade de desincompatibilização até seis meses antes da eleição.



PMDB garante?



Assim, como Luiz Henrique fez em 2002, Udo teria de sair em abril, neste caso em 2018. Mais precisamente no dia 7. Só que se tratando de PMDB, haveria como confiar na vaga, a ser confirmada em convenção? Em caso de reviravolta, Udo não teria como voltar à Prefeitura.



Gargalo



Uma situação a ser resolvida em caso de inversão dos sentidos da João Colin e da Blumenau seria fazer a conexão entre a JK e a Blumenau na direção ao Norte de Joinville. O jeito seria usar a Nove de Março, mas o gargalo seria inevitável naquele ponto. Os estudos sobre a João Colin e a Blumenau está no início.



O que falta



O repasse de R$ 2 milhões do governo do Estado para a reforma do PA Sul depende do envio de documentos ao Badesc pela Prefeitura de Joinville, segundo informações da ADR de Joinville. A Secretaria de Saúde de Joinville tem se queixado da demora no repasse e aponta possibilidade de paralisação dos trabalhos.



Lista grande



A lista de documentos pendentes junto ao Badesc tem alvará de construção, laudo de sondagem, matrícula do imóvel, pareceres dos bombeiros e da Celesc, entre outros. Depois do protocolo da documentação, o pagamento será feito à secretaria. O repasse foi solicitado a Eduardo Pinho Moreira na semana passada.



Quase metade



No ano passado, a inflação fechou em 9,83% e a Prefeitura de Joinville deu o reajuste em quatro parcelas. Pelo que foi divulgado ontem, o acumulado está em 4,76%. Na segunda, os servidores definem a pauta para a campanha salarial de 2017.



Corrida



Mais motoristas do Uber estão indo à Justiça em Joinville para tentar evitar as punições da fiscalização.



Rompimento



Pelo jeito, a eleição de 2018 será mais um ingrediente para o afastamento entre Raimundo Colombo e Udo Döhler.