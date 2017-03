Saavedra: Joinville é sexta colocada em ranking do emprego no Brasil

Portal 17/03/2017 | 07h32

Ainda distante de recuperar os empregos perdidos nos últimos dois anos ou mesmo de repetir o desempenho do início de outros anos, mas a retomada do emprego em Joinville continuou em fevereiro e agora já são 1.897 novas vagas criadas na cidade nesta arrancada de 2017.



Com o resultado, Joinville é o sexto município do País que mais abriu novos empregos neste ano. A indústria, setor mais afetado pela crise e pelo fim da desoneração na folha de pagamento, está ajudando na recuperação do emprego em Joinville, com 1,1 mil novas vagas no ano, com os serviços se encarregando de mais 711.



Ainda que positivo e quase quatro vezes maior do que o registrado no início do ano passado, o comportamento do mercado de trabalho não repete a performance de outros anos recentes, como em 2014, quando surgiram 4,4 mil vagas no bimestre. Além disso, os quase 2 mil novos postos ainda estão distantes de recuperar as 13,3 mil colocações fechadas nos últimos anos. Mas o resultado de 2017 pode significar o início da recuperação.



Por baixo da BR-280

A Câmara de São Francisco do Sul vai levar ao DNIT a proposta de instalação de túnel para pedestres e ciclistas sob BR-280 no ponto perto do cruzamento com as ruas Joinville e Padre Antônio Nóbrega (acesso à escola Waldemar da Costa). Uma passarela também está nos planos. “É um local muito perigoso e algo tem que ser feito”, diz o presidente da Câmara, Dioclésio Antunes (PP).



Sem 2018

No café na Prefeitura de Joinville antes do Congresso da Fecam, Udo Döhler e Napoleão Bernardes chegaram conversar até sobre o livro O Mito do Governo Grátis, a digitalização e a transparência na administração pública, mas não teria dado tempo para conversar sobre 2018. O prefeito de Blumenau foi de carona com o de Joinville para o evento.



De olho na eleição

Quem acompanha os bastidores do PSDB de Joinville acredita que a ida de Odir Nunes para a presidência do partido praticamente confirma o interesse de ele concorrer a deputado estadual em 2018. Odir deverá ser candidato único a presidente. O PSDB de Joinville já tem Marilisa Boehm como pré-candidata a deputada estadual.



Futuro da rua Bahia

A pavimentação na rua Bahia, no Anita Garibaldi, está sendo refeita por causa do acúmulo de água em ponto da pista. Os moradores estão bancando a mão de obra para instalação do comprado pela Prefeitura de Joinville. Depois da conclusão dos trabalhos, o pedido será de transformação em rua do lazer aos domingos, com fechamento ao tráfego de veículos. Já tem quem sugira que cada bairro de Joinville tenha sua rua do lazer aos domingos.



Apoio ao Bolshoi

Paulo Bauer participou das articulações para a Caixa patrocinar o Bolshoi em Joinville. O apoio à escola seria uma atribuição herdada pelo senador do PSDB após a morte de Luiz Henrique. O contrato de R$ 500 mil será assinado hoje, com a presença do presidente da Caixa, Gilberto Occhi. A vinda do ministro Bruno Araújo (Cidades) não estava confirmada até o início da noite desta quinta-feira.



Mais perto

Com estimativa de atender entre 30 mil e 40 mil pessoas e liberar até R$ 120 milhões, o cadastramento dos atingidos pelos alagamentos de Joinville para liberação do FGTS deve iniciar em abril. A reunião na manhã desta quinta-feira entre o pessoal da Prefeitura e da Caixa não chegou a fechar todos os detalhes, mas a liberação está encaminhada.



Sem detalhes

Nos próximos dias, serão definidos os locais nos quais os moradores poderão se habilitar a receber o saldo de sua conta do FGTS. A triagem será para definir se o morador tem direito ao resgate. Também não foi definido se haverá limite para os saques, isto é, se o trabalhador poderá retirar todo o saldo da conta. A Caixa só deve se manifestar nos próximos dias sobre a liberação do fundo.



Já teve antes

A assessoria da Prefeitura só aborda as informações preliminares e deve se manifestar mais adiante. No anúncio do decreto de emergência, o município citou impactos dos alagamentos em 33 mil moradias, atingindo 94 mil pessoas. Em 2009 e 2011, também por causa de enchentes, foi autorizado o saque do FGTS pelos atingidos.



Saída

Irritado com a exoneração do gabinete de Patrício Destro (PSB) sem ter sido comunicado, Lucio Mauro Nedel diz que Udo Döhler tem razão ao se queixar de que o deputado nem sempre cumpre acordos. A portaria da saída foi publicada nesta semana. Lucio Mauro analisa a possibilidade de concorrer a deputado estadual.



Mais uma

Não deverá ter toda a repercussão provocada pelo Uber, mas a regulamentação do transporte executivo em Joinville deverá provocar nova polêmica com os taxistas. O transporte executivo é aquele a ser prestado por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas – ou seja, serviço para empresas.



Executivo

Hoje, esse serviço não é regulamentado e, por causa do endurecimento das punições em relação ao transporte irregular, foi criado um grupo de trabalho para montar o projeto. O trabalho está pronto, mas ainda não chegou. Uma cooperativa de taxistas está preocupada porque a categoria não foi consultada e teme mais prejuízos à profissão.



R$ 150 mil

A nova lei sobre transporte irregular em Joinville, com multas mais pesadas (mas sem previsão legal de apreensão de veículos) desde o início do ano, já rendeu em torno de R$ 150 mil só em notificações envolvendo o Uber. Trata-se de dinheiro já pago. Até agora, só um grupo de cinco condutores do serviço conseguiram liminar para evitar punição por transporte irregular. As demais ações ainda não têm decisão.



É o Jaguarão

As dificuldades de acesso ao Hospital São José entraram na lista de problemas causados pelos alagamentos do rio Jaguarão, o segundo alvo da série de ações do Ministério Público de Santa Catarina contra a Prefeitura de cobrança de dragagem e preservação dos rios em Joinville.



O custo

A primeira ação foi sobre o rio do Braço. O processo do Jaguarão foi aberto nesta semana. O rio atravessa os bairros Bucarein e Anita Garibaldi, este onde causa mais transtornos durante as cheias. A bacia do Jaguarão está em sexto na lista de prioridades do plano de drenagem, com custo de R$ 374 milhões. Em valores, só perde para a macrodrenagem do rio Cachoeira, orçada em R$ 760 milhões.



Mais rápido

Não há recursos previstos para o Jaguarão, a ação do MP tenta antecipar a dragagem, entre outras medidas. Na ação, os pedidos imediatos são de limpeza e fiscalização contra o lançamento de lixo.



Fraldas

A Secretaria de Saúde de Joinville está comprando R$ 1,1 milhão em fraldas descartáveis, em cinco lotes. Determinados modelos de fraldas estão em falta na rede pública pelo menos desde novembro.