Saavedra: Buracos causam prejuízos aos motoristas no eixo industrial em Joinville

Nos últimos dias, principalmente na sexta à noite, as rodovias Edgard Meister e Hans Dieter Schmidt, de acesso ao Distrito Industrial de Joinville pela BR-101, ajudaram a arrebentar dezenas de pneus.

A rodovia é estadual e tem previsão de duplicação.



Com grande tráfego de caminhões, a via tem passado por operações tapa-buracos, mas a deterioração do asfalto é tamanha que as operações mal servem como paliativo.