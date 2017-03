Saavedra: Acij quer duplicação da Ottokar Doerffel para melhorar mobilidade em Joinville

Portal 18/03/2017 | 08h01

A Acij continua insistindo na duplicação da Ottokar Doerffel, entre tantas obras de mobilidade. Até existe recuos em boa parte da via entre a BR-101 e a Ministro Calógeras, mas não existe nenhuma tratativa para a obra. Curiosamente, Udo não fez tal promessa em 2012, mas incluiu a obra no plano de 2016, desde que com “parceria com o Estado”.



Na Quinze

Para a duplicação do outro acesso de grande movimento em Joinville, o da 15 de Novembro, também há promessa no programa de governo de Udo. Havia plano de alargamento no trecho da Expoville e das revendas de veículos, durante a discussão do binário do Vila Nova, mas não foi adiante. Sobre o Quinze, o máximo pretendido é o recape da rua.



“Não vai virar lixão”

Em resposta a Darci de Matos, que considerou inadequada o uso de terreno doado pelo Estado como “bota-fora” na zona Sul, a Comunicação da Prefeitura de Joinville aponta “desconhecimento” do deputado sobre o tema: a área vai receber aterros recolhidos dos alagamentos, não será transformada em depósito de lixo. Para o terreno, estava prevista a construção de complexo esportivo.



Emprego industrial

Não que seja exatamente uma novidade, mas os números do emprego em 2017 mostram a dependência das cidades mais industrializadas do movimento econômico nacional. Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul e Caxias, depois de dois anos de encolhimento no setor, estão entre as principais geradoras de novas vagas neste ano, no País. Seja para contratar ou demitir, são acompanhadas tendências nacionais e não circunstâncias locais.



Os diques de Ninfo

Nesta semana, se dizendo inspirado na Holanda, Ninfo König apontou a construção de barreiras para evitar a vinda da água excedente da maré para evitar ou amenizar as cheias na área urbana de Joinville. O vereador do PSB e empresário até fez contato com a Udesc para um estudo do assunto. Numa dessas, disse ele, até a futura ponte do Adhemar Garcia poderia ser essa barreira.



Ranking do INSS

No ranking nacional da arrecadação da Previdência Social, Joinville ocupa a 16ª posição, com R$ 1,79 bilhão de receita no ano passado. Mas nos pagamentos de benefícios, como aposentadorias, ainda que seja observado um montante maior em relação à receita, R$ 1,84 bilhão, a cidade catarinense cai para a 27ª colocação nacional.



A dependência

O parque industrial de Joinville ajuda a elevar a receita com as contribuições sociais ao INSS. Nas cidades vizinhas, a dependência da Previdência é maior. Em São Francisco do Sul, foram pagos R$ 148 milhões e a receita ficou em R$ 33 milhões. Essa proporção – mas não os valores – se repete em parte das demais cidades da região.



Ambiental

O desmatamento acima do permitido na licença ambiental levou imobiliária de Joinville a ser obrigada a recuperar a área e pagar indenização de R$ 347 mil (em valor a ser corrigido). Como a decisão foi tomada em primeira instância, cabe recurso. A ação foi apresentada em 2003 pelo MP. A área a ser recuperada fica no bairro Espinheiros.



Espinheiros

O corte não autorizado da vegetação ocorreu em área reservada para equipamentos comunitários. A alegação da responsável pelo loteamento foi de que terceiros desmataram a área – a responsabilidade pelo imóvel, no entanto, era da empresa. Não há necessidade de demolições, segundo a sentença publicada nesta semana.



Mais tempo

Parada devido a atrasos no pagamento, a pavimentação da Estrada Quiriri (Pirabeiraba) foi prorrogada por mais 12 meses, com conclusão em setembro de 2018. Na portaria, a alegação de chuvas, além do recesso no final do ano. A recuperação da Piratuba também havia sido prorrogada.



Adiamento

Era para ter sido sexta, mas a Caixa adiou a assinatura do patrocínio de R$ 500 mil para o Bolshoi. A nova data ainda não foi marcada.



Ainda a eleição

No recurso no TRE da ação da aliança de Darci de Matos contra a coligação de Udo Döhler, o Ministério Público Eleitoral (MPE) recomendou o retorno da ação à primeira instância para produção de mais eventuais provas. Agora, o tribunal vai decidir se haverá retorno a Joinville, onde a ação foi considerada improcedente.



Outra recomendação

A acusação é de uso da máquina pública postagem em redes sociais durante horário de trabalho, por comissionados, de conteúdo favorável a Udo – o peemedebista foi reeleito prefeito em segundo turno. Em outra ação, esta apresentada pelo Dr. Xuxo, o autor desistiu, mas o MPE recomendou o retorno à primeira instância. Agora, o TRE analisa o parecer.



Meio-fio

Lioilson Correa quer permissão de rebaixamento de meio-fio das calçadas em frente às igrejas de Joinville. Hoje, a medida só é possível em frente aos comércios. O projeto do vereador do PSC, ainda em análise, quer criar mais vagas para estacionamento nos templos com recuos para os veículos.



Mais uma

Na mesma semana em que exonerou Lucio Mauro Nedel, ex-presidente do PSB de Joinville, o deputado Patrício Destro (PSB) também tirou de sua assessoria Lademir Schatzmann, atual presidente municipal do Solidariedade.