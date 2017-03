Saavedra: Acesso à UFSC e viaduto na BR-101 já estão prontos. Só falta a UFSC

Caminho para lugar nenhum 02/03/2017 | 07h31

O acesso à UFSC em Joinville está pronto, só falta a autorização pela ANTT para ser liberado aos veículos e nada da universidade ficar pronta. Assim, a rótula e o viaduto construídos na BR-101 só terão utilidade como ponto de retorno, mas o acesso lateral à UFSC está ali, fechado por um barranco.



A Autopista Litoral Sul, responsável pelo pedágio do trecho Norte da BR-101, incluiu o acesso no contrato de concessão a pedido da ANTT, em 2013. Os R$ 15 milhões investidos entram na conta do cálculo da tarifa do pedágio. As obras do campus estão paradas há três anos.



Não há previsão de retomada porque a universidade não tem mais orçamento para a construção. Há um vago modelo em formatação de parceria com a iniciativa privada. Enquanto isso, as aulas em Joinville são oferecidas em prédios alugados.