Motorista morre em acidente na SC-417 em Garuva, Norte de Santa Catarina

Um homem morreu por volta das 14h30 desta sexta-feira, após colidir frontalmente um veículo modelo Gol que conduzia em um caminhão. Conforme informações dos Bombeiros Militares, o acidente aconteceu no km 07 da rodovia SC-417, próximo ao trevo do Palmital, em Garuva.



Segundo os bombeiros, o homem teria tentado ultrapassar outro veículo quando colidiu de frente com a carreta. O carro tinha placas de Pontal do Paraná e o caminhão de Itapoá. Ainda não há confirmação da identidade e idade da vítima que morreu no local, o condutor do caminhão estava muito abalado, mas não necessitou de atendimento médico.