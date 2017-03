Mary Bastian: "Felizmente, as mulheres de hoje não dão muita importância para frustrações masculinas e estão ganhando espaço em todas as frentes"

Crônica 06/03/2017 | 08h01

No dia 8 deste mês, quarta-feira, devemos comemorar mais um Dia Internacional da Mulher, apesar de elas continuarem sendo maltratadas e assassinadas por seus companheiros, não sei se por maldade, ignorância, frustração, falta de diálogo ou tudo isto junto. Neste ano, já tivemos nossa cota de barbaridades, e outro dia, conversando com uma amiga, chegamos à conclusão de que os homens ainda não se acostumaram com a independência das mulheres e não aprenderam nada com elas, que que continuam fazendo a famosa jornada tripla (casa, trabalho e filhos.)



Mas, felizmente, as mulheres de hoje não dão muita importância para frustrações masculinas e estão ganhando espaço em todas as frentes. Temos mulheres policiais, bombeiras e caminhoneiras, para falar nestas áreas que eram só deles. E nós aqui em Joinville, agora temos uma mulher no comando da polícia, Tânia Harada, que assumiu a Delegacia Regional da Polícia Civil de Joinville. Isto não é uma beleza? Parabéns a ela e muita força para ir em frente.



Um assunto que está me deixando muito preocupada é o descompasso do tempo nestes meses infernais de verão. Não consigo ter energia para fazer nada, passo as manhãs e tardes na frente de um enorme ventilador, para ver se me animo, mas não adianta nada. E no fim da tarde vem aquele toró de chuva, vento, trovoadas e relâmpagos para assustar a gente e inundar a cidade. Aqui no condomínio já caíram dois raios. Um deles murchou uma das palmeiras lá nos fundos do bloco 1, o outro partiu uma árvore ao meio lá perto do bloco 6. Felizmente, moro no bloco 3 e não tive o desprazer de assistir à barbaridade, acho que estava fora da rota deles.



Todo este escarcéu de chuvas não refresca absolutamente nada o ar. Parece que sobe todo o calor armazenado no chão e fica ainda mais quente, e tome água gelada e banho de chuveiro para disfarçar. Nestas horas, me lembro do minuano no inverno da minha terra, e penso o que será pior: este sol escaldante ou aquele vento gelado que parece cortar as orelhas da gente, mesmo com um gorro de lã até o pescoço.