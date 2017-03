Jovem é resgatada após ser picada por cobra no Monte Crista, em Garuva

Resgate 25/03/2017 | 16h03

O Grupo de Resgate em Montanha (GRM) de Joinville foi chamado para resgatar uma mulher que foi picada por uma cobra jararaca. De acordo com informações do GRM, o incidente aconteceu por volta das 23 horas desta sexta-feira enquanto a vítima fazia a subida do Monte Crista, em Garuva, na região Norte de Santa Catarina.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br



A jovem foi picada pelo animal na perna direita, que estava bastante inchada na hora do atendimento da GRM. A equipe de resgate subiu o morro para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Um enfermeiro foi orientado e autorizado a realizar procedimentos especiais prescritos pela médica de plantão do Hospital São José. A situação emergencial exigiu a ministração intravenosa de medicamentos e soro.



A jovem estava impossibilitada de andar devido ao ferimento. A equipe utilizou uma maca para fazer o transporte da vítima até a base do morro, onde o SAMU aguardava para encaminhar a jovem o mais rápido possível para o atendimento médico.



A vítima foi estabilizada e encaminhada ao Pronto Atendimento de Garuva. A identidade da jovem não foi revelada. A operação de resgate durou cerca de 4 horas e contou com o apoio dos Bombeiros Militares.