Jefferson Saavedra: Prefeitura estuda mudar sentido da rua João Colin, na região central de Joinville

Portal 10/03/2017 | 07h01

A Prefeitura de Joinville deu início neste ano ao estudo sobre a possibilidade de inverter os sentidos de duas das vias mais movimentadas de Joinville, a João Colin e a Blumenau. Hoje, a João Colin faz o sentido Centro-bairro, com a Blumenau no sentido inverso. A proposta seria a inversão do binário que atravessa o Centro e os bairros América e Santo Antônio. A sugestão foi transmitida por cidadão à Ouvidoria, chegou até o prefeito Udo Döhler e foi encaminhada à Secretaria de Planejamento Urbano, na qual técnicos estão analisando, com certa receptividade. Mas os estudos são embrionários, sem prazo para conclusão. “Serão interferências gigantescas, mas vamos aproveitar a oportunidade para examinar”, diz Udo. O principal resultado seria criar um eixo com sentido único entre o aeroporto e a zona Sul – a conexão pode se estender até o porto de São Francisco do Sul. Hoje, João Colin e Getúlio Vargas, embora estejam no mesmo eixo, têm sentidos diferentes, assim como a João Colin e a Santos Dumont.



Nos anos 70, foi feito o plano de alargamento da João Colin (que se encaixaria com as duas pistas da então recém-aberta JK) e da Blumenau. No final da década, a duplicação foi considerada inviável por causa do custo das desapropriações, e o binário foi adotado para aumentar a capacidade de tráfego.





