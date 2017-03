Jefferson Saavedra: cai mortalidade infantil em Joinville

Portal 08/03/2017 | 07h01

A mortalidade infantil de Joinville despencou no ano passado, com a morte de 5,1 bebês por mil nascidos vivos. É o índice mais baixo da série histórica e equivale à quase metade do registrado no ano anterior, quando 9,6 crianças com até um ano de idade morreram por grupo de mil nascidos vivos. Até então, a mortalidade mais baixa, de 7,4/mil nascidos vivos, havia sido observada em 2007 e 2012 (a coluna se baseou em dados dos relatórios anuais de gestão da Secretaria de Saúde de Joinville).



O resultado de 2016 ficou acima da expectativa da área da saúde, mas não chegou a ser apontado um fato específico para motivar a queda: não houve mudança no atendimento dos programas neonatais ao longo do ano passado. O trabalho em rede, desde a atenção básica até hospitalar, com melhor acompanhamento das famílias, é apontado como fator de impacto, segundo a Secretaria de Saúde de Joinville. Agora, a pasta acompanha o comportamento da mortalidade infantil em 2017 para apurar se a queda já representa uma tendência.



Na Maternidade Darcy Vargas, onde ocorre a maioria dos nascimentos em Joinville, também é destacado o trabalho iniciado nos postos municipais e mantido também no hospital estadual, como UTI neonatal, por exemplo. Foram 41 mortes de crianças com menos de um ano de idade em Joinville ao longo de 2016.



O que vale?



Alertado pela Sinduscon, a Câmara de Joinville abriu discussão ontem sobre o artigo 88 da LOT, um dos temas de preocupação da construção civil: afinal, que lei vale para os processos de licenciamento protocolados antes da vigência da LOT? Pelo que diz na lei, nesses casos, vale a legislação anterior.



Protocolo



Só que para se encaixar e ter a lei pré-LOT como referência, o requerimento de licença para a construção precisa ter sido apresentado com toda a documentação e pagamento de taxas. A dúvida é definir quando um pedido de licenciamento está devidamente protocolado. Novas reuniões serão feitas.



Os atrasos



Em relação aos atrasos nos licenciamentos em Joinville, inclusive alvarás, Maurício Peixer alegou ainda que a LOT não está causando problemas – embora existam, realmente, dúvidas sobre a interpretação – porque a fila ainda não chegou aos processos apresentados depois da nova lei. A demanda reprimida ainda é de antes.



Acesso à DRP



A delegada regional Tânia Harada vai atrás de repasses para cumprir a decisão judicial com determinação de melhorias na acessibilidade da sede da DRP de Joinville. A liminar concedida ao Ministério Público foi confirmada pela Tribunal de Justiça. Se não for possível usar recursos do trânsito, será tentado outro fundo.



Sem reforma



A Secretaria de Saúde de Joinville queria o prédio da antiga Gered, na Felipe Schmidt, para a instalação do Laboratório Municipal e se livrar do aluguel do imóvel da rua Itajaí. Mas logo desistiu da ideia quando soube do custo de R$ 2 milhões para a reforma.



Demora



O mais incrível sobre esse imóvel desocupado há anos e em deterioração é a demora da Assembleia Legislativa em aprovar a projeto de venda: em maio, completam-se três anos do envio da proposta de leilão pelo Estado, com a receita a ser usada na construção de anexo na ADR. E nada de os deputados votarem.



Como sempre



Como é de praxe no grupo do PMDB de Joinville, um movimento de maior impacto, como a vinda de Eduardo Pinho Moreira na semana passada, não passou em branco: teve quem reclamou da visita do vice-governador, algo que seria para “dividir” o partido em detrimento de Mauro Mariani.



65%



Com quase dois terços das obras já executados, o elevado da Santos Dumont está na fase do estaqueamento no cruzamento com a rua Tuiuti. A construção, bancada pelo Estado, faz parte da duplicação da avenida de acesso ao Aeroporto de Joinville.



Vagas que ainda faltam



A Secretaria de Educação de Joinville pretendia comprar mais duas mil vagas na rede privada de ensino da educação infantil. Mas a eliminação de boa parte das instituições participantes da licitação fez com que nem tudo fosse preenchido. Assim, novo edital para 743 vagas será lançado. A rede conta hoje com cerca de 21 mil matrículas, sendo 18 mil na rede própria e as demais na rede conveniada.



Já no pacote de 2015



A BR-280 não aparece no programa de concessões do governo federal porque fez parte do pacote de 2015 e praticamente não andou. Após vários adiamentos, apenas uma empresa apresentou estudos preliminares para a concessão da estrada entre São Francisco do Sul e Porto União e ninguém tem a menor ideia de quando será leiloada. Em 2017, sem chance.



Com dois dígitos



Marco Tebaldi aponta Paulo Bauer como principal pré-candidato do PSDB ao governo do Estado. “Entre todos os candidatos, só ele e o Amin devem ter dois dígitos. Os demais não chegam a 10%. A candidatura só depende dele, mas ele tem que circular, andar na base. Ouso dizer que se tivesse feito isso mais na eleição passada, hoje era governador”, diz o deputado federal, acrescentando que tem ouvido pelo Estado os pedidos de maior presença do senador.



“PSDB é o noivo”



Tebaldi alega citar outros nomes como pré-candidatos, como Napoleão Bernardes e Clésio Salvaro, como forma de fortalecer o partido, mostrando opções caso Bauer não queira disputar o governo. “Não tem essa de ‘noiva’: o PSDB é o noivo e está procurando uma noiva para casar”, afirma.



Visita à PM



Na visita de ontem de Udo Döhler ao comando do 8º BPM, o prefeito esteve acompanhado do vereador Richard Harrison, ex-diretor da Penitenciária Industrial. Curiosamente, o vice Nelson Coelho, ex-comandante do batalhão, não apareceu. No ano passado, as relações da Prefeitura de Joinville com a PM se tumultuaram por causa do fim do convênio de trânsito.



Retomada



Depois de batalha judicial, a Secretaria de Saúde de Joinville retomou o imóvel cedido por permissão de uso ao Instituto Dual e agora prepara licitação para reformar o imóvel. O Dual não levou adiante o projeto de instalação de escola no local. Será instalada unidade de saúde no terreno do bairro Glória.



De novo



As queixas de falta de medicamentos voltaram a se intensificar em Joinville e a Câmara vai chamar o pessoal da Prefeitura para explicar o que está ocorrendo.



Assembleia



Luiz Carlos Sales foi nomeado para a assessoria do deputado Dalmo Claro.



Conta-gotas



Para a satisfação de pelo menos parte dos vereadores da base aliada, começaram as nomeações dos coordenadores das subprefeituras de Joinville.