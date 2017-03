Homem morre em acidente na SC-416 em Itapoá, no Norte de Santa Catarina

Trânsito 17/03/2017 | 16h05 Atualizada em

Um homem de 24 anos morreu durante um acidente de trânsito na. O incidente ocorreu por volta das 11 horas desta sexta-feira. Conforme informações dos, o fato aconteceu próximo o km 17, perto do acesso do CTG, emAinda de acordo com os bombeiros, três veículos foram envolvidos no acidente. Um carro modelo Fox com placas de, um veículo utilitário Kia com placas dee uma carreta com placas deAssim que a guarnição chegou ao local, o motorista do utilitário já estava sem sinais vitais. Ele apresentava fratura nos membros inferiores e na cervical. Três passageiras do veículo Fox sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Itapoá. O condutor da carreta não ficou ferido.Este foi o terceiro acidente com vítima fatal registrado nesta semana na região. Na ultima sexta-feira, 10 de março, u, no km 07 da rodovia SC-417. Já nesta quarta-feira, oapós colidir em uma carreta, próximo ao entroncamento da SC-417 com a SC- 416.