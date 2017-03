Homem morre carbonizado em incêndio em Papanduva, Norte de Santa Catarina

Fogo 25/03/2017 | 17h02

Um homem de 63 anos morreu durante um incêndio na localidade de São Tomaz, em Papanduva, no Planalto Norte de Santa Catarina. Segundo os Bombeiros Militares, o incêndio ocorreu por volta das 22 horas desta sexta-feira.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br



O incidente ocorreu na residência onde o senhor morava. Ainda de acordo com os bombeiros, a casa era de madeira com tamanho aproximado de 15 metros. O local ficou completamente destruído.



Cerca de 1.300 litros de água foram utilizados para conter as chamas. Três bombeiros trabalharam na ação que durou aproximadamente duas horas. As causas do incêndio ainda foram apuradas.