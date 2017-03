Homem morre após se afogar com filho em São Francisco do Sul

Litoral 04/03/2017 | 13h29

Um homem e uma criança foram vítimas de afogamento na praia do Capri, em São Francisco do Sul, litoral Norte de SC, na manhã deste sábado. A 2ª Companhia de Aviação da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h50 pela companhia de aviação de Itajaí, que havia recebido a ligação avisando sobre o acidente.



Com o helicóptero Águia na base da 2ª Cia em São Francisco, a equipe chegou ao local em dois minutos. As vítimas — o pai e um menino de dois anos — haviam sido retiradas da água por outros banhistas. O menino foi o primeiro a ser levado para a UPA 24 horas da cidade.



Ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas após os procedimentos voltou a respirar. Apesar de estável, ele apresentava sonolência e foi levado para o Hospital Infantil de Joinville.



O pai também foi encaminhado para a UPA, mas, como havia permanecido muito tempo embaixo da água, não reagiu aos procedimentos de salvamento e morreu na unidade de saúde. A Polícia Militar não divulgou o nome da vítima.



Confira mais notícias sobre Joinville e região



COMO EVITAR OS PERIGOS DA ÁGUA:

Observe as bandeiras ou consulte os salva-vidas sobre as condições do mar. Cores identificam a situação nas águas:

Bandeira vermelha – mar impróprio para banho.

Bandeira amarela – banho com restrições, muitos buracos e repuxo.

Bandeira verde – sem riscos, mas com cuidado.

Tome banho perto dos postos dos salva-vidas e se informe do horário que eles estão na praia.

Não entre no mar além da água na altura do peito (cerca de 50 metros).

O ideal é que a água fique pela cintura.

Entre em dupla no mar.

Não nade contra a correnteza caso arrastado. Para escapar, mova-se lateralmente.

Respeite as condições do mar e as indicações das bandeiras.

Não mergulhe em locais de grande profundidade sem equipamento adequado.

Reconheça seus limites físicos.

REGRAS PARA UM BANHO SEGURO

Sempre que possível, prefira locais assistidos por salva-vidas.

Respeite as bandeiras de sinalização.

Não confie demais em suas habilidades e nem em seus limites no mar.

Procure não ultrapassar profundidades superiores ao peito.

Evite tomar banho em locais com correntes, obstáculos e nas proximidades de desembocaduras de rios.

Nunca perca as crianças de vista e indique onde elas devem tomar banho.

Lembre-se de que são pequenas, inexperientes e geralmente não sabem nadar.

SAIBA COMO AGIR PARA SE SALVAR

Deixe a corrente levá-lo e depois tente nadar em paralelo à costa.

Use as ondas para empurrá-lo de volta à praia.