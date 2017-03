Homem cai no golpe do 'achadinho' e perde R$ 5 mil em Canoinhas

Segurança 08/03/2017 | 10h45

Nesta terça-feira, por volta das 11 horas, a(PM) foi acionada para atender uma ocorrência de estelionato. O golpe do 'achadinho' foi aplicado próximo a um banco na rua Major Vieira, no centro dedeSegundo informações da polícia, um homem de 31 anos foi vítima do calote enquanto sacava a quantia no interior de uma agência bancária. Ele retirou R$ 5.700 e quando estava saindo do banco outro homem, que estava mais a frente, derrubou um papelote com dinheiro no chão. Uma terceira pessoa, que estava ao lado da vítima, juntou o pacote e afirmou que ali estava uma grande quantia em dinheiro.Neste momento, o homem que derrubou retornou ao banco e descreveu à vítima que no papelote estaria R$ 12.000 em espécie. Os estelionatários deixaram este pacote com a vítima e pegaram dela o que continha os R$ 5.700. A explicação dada pela dupla era fornecer uma recompensa ao homem, já que ele tinha encontrado e devolvido o pacote.A dupla saiu da agência bancária, deixando um endereço falso com a vítima. Minutos depois, o homem foi conferir a sua recompensa e viu que havia somente R$ 50 dentro do papelote, o restante do volume era papel. Foi feito o boletim de ocorrência. A polícia realizou rondas na região, os autores não foram localizados.