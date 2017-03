Galpão de serraria pega fogo em Rio Negro, no Paraná, divisa com SC

Chamas 12/03/2017 | 18h50

Um incêndio assustou moradores durante a madrugada deste domingo, na cidade de Rio Negro no Paraná, divisa com Santa Catarina. Conforme informações dos Bombeiros Militares, o fogo começou por volta das 6h30 em um barracão de uma serraria na rua Governador Moisés Lupion, no bairro Campo do Gado.



Ainda de acordo com os bombeiros, o galpão de aproximadamente 600 metros foi tomado pelas chamas. Mais da metade do local foi queimado e também todo o maquinário da madeireira. Apesar da dimensão das chamas, ninguém ficou ferido, os danos foram apenas materiais.



Na ação, foram utilizados cerca de 30 mil litros de água, três viaturas e oito bombeiro. O trabalho de combate as chamas durou quase nove horas, porque foi necessário remexer nos rescaldos para garantir a total extinção do fogo e evitar que novos pontos de incêndio se formassem.



As causas do incêndio ainda não foram apuradas e devem ser investigadas pelos bombeiros nos próximos dias.