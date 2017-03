Filas marcam o primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS em Joinville

Saque 10/03/2017 | 10h28

O primeiro dia de saque das contas inativas do(FGTS) foi marcado por filas nas principais agências da, em. Nesta primeira retirada, apenas os trabalhadores nascidos em fevereiro e março poderão receber o dinheiro, conforme cronograma fornecido pela instituição financeira.A Caixa terá um horário especial nos primeiros dias de retirada dos valores. Nesta sexta, segunda e terça-feira o as agências abrem duas horas mais cedo, às 8 horas, para atender a demanda. Já neste sábado, algumas agências trabalharão com horário especial para atender aos trabalhadores.Algumas pessoas aproveitaram este primeiro dia pós-feriado em Joinville para comparecer bem cedo ao banco. Na agência da, uma fila dobrava a esquina com a, no Centro da cidade. O bombeiro Clésio Lemos Corrêa chegou ao local pouco antes das 7 horas e aguardava ansioso pela sua vez de retirar a quantia.— Espero que eu consiga sacar o meu valor ainda hoje. Com o dinheiro pretendo reformar a minha casa — celebra.O trabalhador não precisa, necessariamente, sacar a quantia e andar com o valor por aí. Para clientes do banco que tenham poupança individual o crédito será feito automaticamente. Este titular poderá transferir o montante para outra conta, sem taxas, até o dia 31 de agosto. Os beneficiados com contas em outros bancos poderão ir às agências da Caixa e solicitar a transferência, que não poderá ser cobrada. Está alternativa não está disponível para os caixas eletrônicos e lotéricas.Nascidos em:— Janeiro e fevereiro: a partir de 10/3/2017— Março, abril e maio: a partir de 10/4/2017— Junho, julho e agosto: a partir de 12/5/2017— Setembro, outubro e novembro: a partir de 16/6/2017— Dezembro: 14/7/2017