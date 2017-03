Festa do Palmito reúne centenas de pessoas neste domingo em Joinville

Evento 12/03/2017 | 19h57

A alta temperatura deste domingo não espantou os apreciadores da. Milhares de pessoas compareceram à, em, nade, para a tradicional. Em sua 4ª edição, o evento serviu pelo menos 1.750 almoços e levou 2.700 pessoas ao local, conforme dados da organização do evento.Instigados pela curiosidade, Eliane e Pedro Andrade foram à festa pela primeira vez. A maior motivação do casal foi aproveitar o domingo de calor de forma diferente da usual. Eles não foram para a festa para degustar os pratos típicos. A intenção era explorar a programação no local.— É o nosso primeiro ano e estamos gostando bastante. Não sei se vamos aproveitar o baile, mas a festa está muito agradável — disse Eliane.Aos bons de garfo, ótima comida não faltou. No cardápio para o almoço, as principais receitas foram a lasanha de palmito, espaguete de palmito à moda primavera, rodelas gratinadas e refogado de palmito. As carnes que acompanharam as receitas foram marreco recheado, galinha caipira, frango e pernil.Não há como negar que a principal atração da festa foram os pratos típicos preparados à base da planta. Com quase todas as mesas ocupadas, o almoço agitou o evento. Uma pequena fila se formou na, rodovia que dá acesso ao local, enquanto os pratos eram servidos. O casal Inácio Oenning e Célia Batista degustou o marreco recheado com palmito. Os dois eram só elogios para o prato, mas aguardavam, ansiosos, a hora de aproveitar o baile.— Não vamos embora cedo. Estamos esperando apenas a comida assentar no estômago para ir para a pista e dançar — afirmou Inácio.O baile, clássico da Festa do Palmito, começou às 14h e embalou o público ao som das músicas tradicionais alemãs.— Agora que já almoçamos, queremos aproveitar o dia. Somos muito dançarinos — brincou Célia.Para este ano, a Festa do Palmito teve a colaboração dos produtores de Joinville. Eles doaram 800 cabeças de palmito-pupunha para o preparo dos pratos típicos. Quem compareceu ao evento pôde comprar outros produtos fabricados da região.