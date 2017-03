Ex-vereador de Itapoa morre em acidente na SC-417, no Norte do Estado

Trânsito 15/03/2017 | 16h58 Atualizada em

Um grave acidente provocou a morte de uma pessoa nesta quarta-feira, por volta das 14h, na rodovia SC-417, que liga os municípios de Garuva a Itapoá. A colisão envolveu uma carreta com placas de Cubatão (SP) e um Toyota Corolla com placas de Itapoá.



O carro era conduzido por Ernesto Policarpo de Aquino, de 51 anos, ex-vereador de Itapoá. Segundo informações dos Bombeiros de Garuva, Aquino ficou preso às ferragens do veículo e teve vários politraumatismos, morrendo no local. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).





Aquino foi eleito vereador em Itapoá em 2012, quando recebeu 348 votos. Tentou a reeleição na eleição passada, mas obteve 172 votos e ficou como suplente. De acordo com a PRE, o acidente aconteceu perto do entroncamento com a SC-416, que faz a ligação com o porto de Itapoá.



A pista já foi parcialmente liberada pelos bombeiros, mas o trânsito ainda é lento na região, o que exige atenção dos motoristas.



Na última sexta-feira (10), um outro acidente foi registrado no km 7 da SC-417, próximo ao trevo do Palmital, em Garuva, com uma batida frontal entre um carro e um caminhão. Segundo os bombeiros, o motorista do carro, que morreu no local, teria tentado ultrapassar outro veículo quando colidiu de frente com a carreta. O carro tinha placas de Pontal do Paraná e o caminhão de Itapoá.