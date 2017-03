Estufa de fumo é destruída em incêndio em Mafra, no Planalto Norte de SC

Acidente 11/03/2017 | 21h10

Um estufa de fumo foi completamente destruída em um incêndio por volta das 10h15 deste sábado na localidade de Saltinho do Canivete, em Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina. Segundo o proprietário, uma tonelada de fumo foi consumida pelo fogo.



A estufa tinha cerca de 50 metros quadrados, com paredes de alvenaria. A estrutura do telhado era de madeira com telhas de fibrocimento. Com o incêndio, todo o interior ficou destruído.



Os bombeiros chegaram ao local e começaram o combate às chamas. Ao lado, havia um depósito de aproximadamente 50 metros quadrados, com cerca de duas toneladas de fumo seco que não foram atingidas pelas chamas. Foram usados dois mil litros de água para conter o incêndio.